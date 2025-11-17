Δανία: Κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την παραμονή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στη Δανία, οι ιστότοποι αρκετών πολιτικών κομμάτων δεν ήταν προσβάσιμοι σήμερα το πρωί λόγω κυβερνοεπίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν φιλορώσοι χάκερ.

Η υπηρεσία πολιτικής ασφάλειας της Δανίας "είναι ενήμερη ότι ορισμένοι ιστότοποι πολιτικών κομμάτων δεν ήταν διαθέσιμοι σήμερα το πρωί λόγω κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS)", έγραψε σε ανακοίνωσή της, αναφέροντας ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης σε σχέση με τις στρατιωτικές πληροφορίες.

"Οι επιθέσεις DDoS αποτελούν μέρος του τοπίου", υπογράμμισε. "Οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις αυτές τις πραγματοποιούν κυρίως για να παρενοχλήσουν και να προσελκύσουν την προσοχή".

Οι ιστότοποι του συντηρητικού κόμματος και του ψηφοδελτίου της Ενότητας δεν ήταν προσβάσιμοι για σύντομο χρονικό διάστημα έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία τους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Copenhagen Post, διαδικτυακή αγγλόφωνη εφημερίδα για την επικαιρότητα στη Δανία, επίσης έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης. "Οι υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών της Δανίας μας ενημέρωσαν ότι πιθανή αιτία είναι μια επίθεση DDoS, καθώς η κάλυψή μας για τις τοπικές εκλογές της 18ης Νοεμβρίου μας κατέστησε στόχο", έγραψε στο Instagram.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φιλορωσική ομάδα χάκερ NoName057(16) έγραψε λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα) ότι έβαλε στο στόχαστρο τους ιστότοπους ορισμένων πολιτικών κομμάτων της Δανίας, όπως και αυτόν της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας DR.

Ωστόσο, σε ερώτηση του AFP, η DR δήλωσε ότι "δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό που να έπληξε την ικανότητά της να λειτουργεί κανονικά".

Την περασμένη εβδομάδα, η ίδια ομάδα χάκερ ανέλαβε την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις κατά ιστοτόπων αρκετών δήμων της Δανίας, δημοσίων υπηρεσιών και μιας εταιρίας στον τομέα της άμυνας.

Σε μια ανάλυση των κινδύνων κατά τη διάρκεια των τοπικών εκλογών, οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας είχαν αξιολογήσει στις αρχές Νοεμβρίου υψηλό τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων.

"Είναι πιθανό φιλορωσικές ομάδες χάκερ να εξαπολύσουν επιθέσεις DDoS κατά ιστοτόπων που έχουν σχέση με τις εκλογές", έγραψαν.

