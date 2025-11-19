Ρωσικό «ναι» για την πώληση της σερβικής πετρελαϊκής NIS

Οι Ρώσοι ιδιοκτήτες της Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Σερβίας (NIS) είναι πρόθυμοι να πουλήσουν το πλειοψηφικό τους μερίδιο, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

Η ρωσική Gazprom Njeft κατέχει το 56,15% των μετοχών της NIS, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ λόγω της ρωσικής ιδιοκτησίας της.

Η Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς αρνήθηκε να αποκαλύψει με ποιον διαπραγματεύονται οι Ρώσοι την πώληση της NIS, επισημαίνοντας ότι θα ήταν ανεύθυνο να ανακοινωθεί κάτι πριν επιτευχθεί συμφωνία.

«Πρόκειται για επιχειρηματικές συνομιλίες μεταξύ σοβαρών εταιρειών και, μέχρι να ολοκληρωθούν ή τουλάχιστον να καθοριστούν οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες, δεν είναι σοβαρό να μιλάμε γι' αυτό» δήλωσε.

Ανέφερε ότι το διυλιστήριο της NIS εδώ και 43 μέρες δεν έλαβε καμία ποσότητα αργού πετρελαίου λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και επισήμανε ότι η κυβέρνηση κατάφερε, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα, να διατηρήσει την ομαλότητα στην προμήθεια της αγοράς καυσίμων.

Οικονομικοί αναλυτές στη Σερβία επισημαίνουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην υλοποίηση ενδεχόμενης πώλησης της NIS. Θεωρείται βέβαιο ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποδεχθούν αγοραστή από χώρα όπως η Κίνα, που έχει στενές σχέσεις με την Ρωσία.

Ο καθηγητής οικονομικών Μπόζο Ντράσκοβιτς, μιλώντας στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, Radio Liberty, εκτίμησε ως αδύνατη και την πώληση της NIS σε Ευρωπαίους αγοραστές. «Ευρωπαίοι αγοραστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία θα έχουν να αντιμετωπίσουν την άρνηση των χωρών τους να επιτρέψουν τη μεταβίβαση του αντιτίμου στη ρωσική εταιρεία», τονίζει, επισημαίνοντας ως πιθανότερη εκδοχή την αγορά της NIS από εταιρεία αραβικής χώρας, όπως τα Εμιράτα, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη NIS τον Ιανουάριο, ωστόσο ανέβαλαν την εφαρμογή τους οχτώ φορές αναμένοντας από το σερβικό δημόσιο να επιβάλει αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας. Μιας και δεν συνέβη κάτι τέτοιο, στις 9 Οκτωβρίου του 2025 οι κυρώσεις τέθηκαν σε ισχύ.