#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αντιδράσεις μετά τις υπαινικτικές απειλές Τραμπ για θανατική ποινή σε Δημοκρατικούς

Σφοδρή αντίδραση της γερουσιαστή Ελίσα Σλότκιν στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος κατηγόρησε έξι Δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας κατόπιν ότι η «ανταρσία» επισύρει την ποινή του «θανάτου».

Αντιδράσεις μετά τις υπαινικτικές απειλές Τραμπ για θανατική ποινή σε Δημοκρατικούς

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 08:53

Η δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν στηλίτευσε με έντονο τρόπο χθες Πέμπτη τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως επέσεισε σε βάρος της ιδίας και συναδέλφων της την προοπτική των «συλλήψεων, των δικών και της εκτέλεσης δι’ απαγχονισμού», εξαιτίας βίντεο που δημοσιοποίησαν.

Την Τρίτη, έξι μέλη του Κογκρέσου που ανήκουν στους Δημοκρατικούς και έχουν υπηρετήσει στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών -η κα Σλότκιν είχε εργαστεί για τη CIA- έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω Facebook βίντεο με το οποίο παρότρυναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων κατασκοπείας να μην εκτελούν διαταγές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμα.

«Οι νόμοι μας είναι ξεκάθαροι. Μπορείτε να αρνηθείτε να εκτελέσετε παράνομες διαταγές. Πρέπει να αρνηθείτε», ανέφεραν, προειδοποιώντας ότι «αυτή η κυβέρνηση αντιπαραθέτει ένστολους στρατιωτικούς μας και επαγγελματίες της κοινότητας των πληροφοριών με Αμερικανούς πολίτες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε χθες Πέμπτη μέσω Truth Social, κατηγορώντας τους για συμπεριφορά που εξίσωσε με «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας κατόπιν ότι η «ανταρσία» επισύρει την ποινή του «θανάτου», πληκτρολογώντας τις λέξεις αυτές με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση. Ακόμη, αναπαρήγαγε μήνυμα άλλου χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον θα το έκανε», με όλα τα γράμματα κεφαλαία και δύο θαυμαστικά.

Η κα Σλότκιν αντέτεινε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ότι δεν θα ανεχτεί να φιμωθεί και επέκρινε το ότι ο πρόεδρος απείλησε να στείλει στην αγχόνη πολιτικούς αντιπάλους του επειδή «διαφωνεί μαζί τους».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ σχολίασε μέσω X πως «ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί να εκτελεστούν εκλεγμένοι αξιωματούχοι. Αυτή είναι ωμή απειλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ κατηγόρησε τους έξι Δημοκρατικούς ότι στέλνουν «επικίνδυνο» μήνυμα στις ένοπλες δυνάμεις, ερίζοντας πως κάλεσαν μέλη τους να αρνηθούν να εκτελέσουν «νόμιμες» διαταγές, υπονομεύοντας την ιεραρχία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα 28 σημεία της πρότασης Τραμπ για Ουκρανία, ασφυκτική πίεση σε Ζελένσκι

ΗΠΑ: O δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ

Τραμπ: Στασιαστές επί ποινή θανάτου οι Δημοκρατικοί!

Ζελένσκι: Θα συζητήσω το σχέδιο ειρήνης με τον Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο