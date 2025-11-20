#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Στασιαστές επί ποινή θανάτου οι Δημοκρατικοί!

«Σιχαμερή απειλή κατά εκλεγμένων αξιωματούχων». Για παράνομες εντολές στις μυστικές υπηρεσίες κατά του αμερικανικού λαού κάνουν λόγο έξι βουλευτές, ζητώντας ανυπακοή. Σάλος στις ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 21:21

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για «στασιαστική συμπεριφορά» ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ή σε υπηρεσίες πληροφοριών, λόγω βίντεο που δημιούργησαν και στο οποίο λένε σε όσους υπηρετούν σήμερα ότι πρέπει να αρνηθούν παράνομες εντολές.

Το Δημοκρατικό Κόμμα καταδίκασε ως «σιχαμερή» την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή θανατικής ποινής κατά ορισμένων Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών που κάλεσαν δημόσια τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές».

«Ο Τραμπ ζήτησε θανατική ποινή για Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Απολύτως σιχαμερό», τόνισε το Δημοκρατικό Κόμμα με ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του κόμματος στο X.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασαν επίσης τη «βίαιη και εμπρηστική ρητορική» του προέδρου των ΗΠΑ, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε «προδότες» αυτούς τους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, επειδή προέτρεψαν δημόσια στρατιωτικούς και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να αρνηθούν «παράνομες εντολές» από την κυβέρνησή του.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

«Είναι κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας. Τα λόγια τους δεν γίνεται να επιτραπεί να παραμείνουν αναπάντητα. ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΔOΤΕΣ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ;;;»

Σε βίντεο που δημοσίευσαν την Τρίτη, έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».

Με επικεφαλής τη γερουσιαστή Ελίσα Σλότκιν, οι έξι αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί κινδυνεύουν να χάσουν την εμπιστοσύνη προς τον στρατό, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι «θέτει τις ένοπλες δυνάμεις και τους επαγγελματίες της κοινότητας πληροφοριών ενάντια σε Αμερικανούς πολίτες».

Οι Δημοκρατικοί απευθύνθηκαν σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στις υπηρεσίες πληροφοριών, λέγοντάς τους ότι «μπορούν» και «πρέπει να αρνούνται παράνομες εντολές».

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στους κόλπους της κυβέρνησης Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

 

