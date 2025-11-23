Τα 28 σημεία της αντιπρότασης των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ

Σε 28 σημεία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την αντιπρότασή τους στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Η αντιπρόταση, η οποία συντάχθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις Ε3 της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, παίρνει ως βάση το αμερικανικό σχέδιο, αλλά στη συνέχεια το εξετάζει σημείο προς σημείο με προτεινόμενες αλλαγές και διαγραφές.

Το κείμενο έχει ως εξής:

1. Η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να επαναβεβαιωθεί.

2. Θα υπάρξει μια συνολική και πλήρης συμφωνία μη επίθεσης που θα επιτευχθεί μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα επιλυθούν.

(Το σημείο 3 του αμερικανικού σχεδίου διαγράφεται. Ένα προσχέδιο του εν λόγω σχεδίου που είδε το Reuters ανέφερε: «Θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στους γείτονές της και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω»).

4. Μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, θα συγκληθεί διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση όλων των ανησυχιών για την ασφάλεια και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποκλιμάκωσης για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας και την αύξηση των ευκαιριών για συνδεσιμότητα και μελλοντικές οικονομικές ευκαιρίες.

5. Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

6. Το μέγεθος του στρατού της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 800.000 σε καιρό ειρήνης.

7. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην τοποθετήσει μόνιμα στρατεύματα υπό τις διαταγές του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης.

9. Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Αμερικανική εγγύηση που αντικατοπτρίζει το άρθρο 5:

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση.

β. Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση.

γ. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική απάντηση, θα αποκατασταθούν όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις και θα αποσυρθεί κάθε είδους αναγνώριση για το νέο έδαφος και όλα τα άλλα οφέλη από αυτή τη συμφωνία.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην Ε.Ε. και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προτιμώμενη πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης όσο αυτό αξιολογείται

12. Στιβαρή συνολική δέσμη μέτρων ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, των κέντρων δεδομένων και των προσπαθειών της Al

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ. Μια κοινή προσπάθεια για την ανάπλαση των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο για την αποκατάσταση, την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των οικιστικών περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ειδική δέσμη χρηματοδότησης για την παροχή χρηματοδότησης για την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

13. Η Ρωσία να επανενταχθεί σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία.

α. Η χαλάρωση από τις κυρώσεις θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για την αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των σπάνιων γαιών, των κοινών έργων στην Αρκτική, καθώς και διαφόρων άλλων αμοιβαία επωφελών εταιρικών ευκαιριών.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί εκ νέου στη G8.

14. Η Ουκρανία θα ανασυγκροτηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Ρωσία αντισταθμίσει τις ζημίες στην Ουκρανία.

15. Θα συσταθεί μια κοινή ομάδα εργασίας για την ασφάλεια με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την προώθηση και την επιβολή όλων των διατάξεων αυτής της συμφωνίας

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομοθετικά μια πολιτική μη επίθεσης προς την Ευρώπη και την Ουκρανία

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφωνούν να επεκτείνουν τις συνθήκες μη διάδοσης και ελέγχου των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Fair Start.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της ΝΡΤ.

19. Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ και η παραγόμενη ενέργεια θα μοιραστεί δίκαια σε ποσοστό 50-50 μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

20. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ για τη θρησκευτική ανοχή και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

21. Εδάφη. Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη της με στρατιωτικά μέσα. Οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή εδαφών θα ξεκινήσουν από τη γραμμή επαφής.

22. Μόλις συμφωνηθούν μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην αλλάξουν τις ρυθμίσεις αυτές με τη βία. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ισχύουν εάν υπάρξει παραβίαση αυτής της υποχρέωσης

23. Η Ρωσία δεν θα παρεμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για σκοπούς εμπορικών δραστηριοτήτων και θα επιτευχθούν συμφωνίες ώστε τα φορτία σιτηρών να κινούνται ελεύθερα μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση των ανοικτών ζητημάτων:

α. Όλοι οι εναπομείναντες αιχμάλωτοι και τα πτώματα θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή Όλοι για Όλους

β. Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

γ. Θα υπάρξει πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης.

δ. Θα υπάρξουν διατάξεις για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

26. Θα γίνουν προβλέψεις για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

27. Η συμφωνία αυτή θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα διασφαλίζεται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξουν κυρώσεις για την παραβίαση.

28. Αφού όλες οι πλευρές συμφωνήσουν σε αυτό το μνημόνιο, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ με την αποχώρηση και των δύο πλευρών στα συμφωνηθέντα σημεία για να αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας. Οι λεπτομέρειες κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη υπό την εποπτεία των ΗΠΑ.