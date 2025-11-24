Στάρμερ: Πρέπει να γίνουν περισσότερα για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά πρόοδος έχει γίνει.

Ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο που έχει γίνει κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.

«Όλοι είναι απολύτως επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία.

«Επομένως, πρόοδος, ναι, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει», είπε ο Στάρμερ.

