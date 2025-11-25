Ανοδος 1,9% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο

O αριθμός των συμβολαίων για αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν ή δύο μήνες κατέγραψε άνοδο στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 1,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο στις 76,3 μονάδες.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει οριακά κέρδη 0,2%.

Τον Σεπτέμβριο είχαν παραμείνει αμετάβλητες.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο το 2024 οι επικείμενες πωλήσεις ήταν υψηλότερες κατά 0,4%.