Μακρόν: Η Ε.Ε. φοβάται να κινηθεί κατά των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες κινούνται υπερβολικά αργά στη διαχείριση των ερευνών για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, εξαιτίας της πίεσης που ασκούν οι ΗΠΑ.

«Έχουμε υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής εδώ και δύο χρόνια. Είναι πολύ αργή εξέλιξη» είπε ο Μακρόν την Παρασκευή αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό εγχειρίδιο κανόνων για τη διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου, τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η συζήτηση γύρω από το ζήτημα «δεν αποκτά δυναμική», είπε ο Μακρόν σε τοπική εκδήλωση στο δημαρχείο της περιοχής Βοζ, και «πολλοί στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη φοβούνται να το προχωρήσουν επειδή υπάρχει αμερικανική επίθεση κατά της εφαρμογής των οδηγιών για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές».

Ο Μακρόν υποσχέθηκε να πιέσει για δράση σε επίπεδο ΕΕ, προσθέτοντας: «Έχουμε μια γεωπολιτική μάχη να δώσουμε. Δεν πρόκειται για ρωσική παρέμβαση· είναι ξεκάθαρα αμερικανική, επειδή αυτές οι πλατφόρμες δεν θέλουν να τις ενοχλούμε».

Οι δηλώσεις του Μακρόν ακολουθούν μια εβδομάδα κατά την οποία οι ΗΠΑ άσκησαν εκ νέου πίεση σχετικά με τα δύο ευρωπαϊκά νομοθετήματα για την τεχνολογία, τον DSA και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, κάλεσε τη Δευτέρα τους υπουργούς της Ε.Ε. να «ξανασκεφτούν» τους δύο νόμους με αντάλλαγμα χαμηλότερους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο.