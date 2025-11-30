Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο μεταξύ ΗΠΑ-Βενεζουέλας

Ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας έκλεισε στο σύνολό του, δήλωσε χθες Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε κλίμα αυξανόμενων απειλών από τις ΗΠΑ για επίθεση στο κράτος της Νότιας Αμερικής.

Η ένταση κλιμακώνεται την ίδια ώρα που πηγές τις οποίες επικαλείται το βραζιλιάνικο CNN ανέφεραν ότι κυβερνητικό αεροσκάφος προσέγγισε τα σύνορα με τη Βραζιλία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ότι ο Νικολάς Μαδούρο επέβαινε σ' αυτό.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ να θεωρείτε κλειστό όλο τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από μια χώρα αποτελεί ενίοτε πρώτο βήμα πριν από τις αεροπορικές επιδρομές. Η κίνηση ακολουθεί τη μαζική συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ έχει αυξήσει τις απειλές κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας του είναι οι ηγέτες καρτέλ που στέλνει ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε το λεγόμενο Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση τη Δευτέρα, δίνοντας ενδεχομένως στο Πεντάγωνο νομική δικαιολογία για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στόχων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Αλλά η ομάδα δεν είναι ούτε επίσημη οργάνωση ούτε καρτέλ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ ήδη «σχεδόν συνεχώς» πραγματοποιούν περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο κοντά στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της αυξημένης παρουσίας και των επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το εάν αυτές οι τακτικές θα περιλαμβάνουν και υπερπτήσεις στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τη νομική εξουσία να κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από μια άλλη χώρα. Ωστοσο, δεν έχει αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στην Καραϊβική από τον Αύγουστο και έχει σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με επιθέσεις σε σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, ο Μαδούρο έχει διατάξει μερική επιστράτευση.

Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πιλότους «να είναι προσεκτικοί» όταν πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» εντός ή γύρω από τη χώρα.

Βενεζουέλα: Αποικιοκρατική απειλή το μήνυμα Τραμπ

Για «αποικιοκρατική απειλή» κάνει λόγο η Βενεζουέλα, καταδικάζοντας το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το οποίο ο εναέριος χώρος της θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και καταδικάζει την αποικιοκρατική απειλή που υποτίθεται ότι επηρεάζει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνεται καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα, με μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο Τραμπ, στο οποίο ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τονίζει, μάλιστα, ότι ο Τραμπ «προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας».

«Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας», προσθέτει το υπουργείο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας πραγματοποίησαν χθες στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών της χώρας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε εικόνες αντιαεροπορικών όπλων και πυροβόλων.

Στο Μαρακάι, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το Καράκας, ρωσικής κατασκευής πολεμικά αεροπλάνα Sukhoi, καθώς και F-16 (που είχαν αγοραστεί από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980) συμμετείχαν σε αεροπορική συνάντηση, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Φήμες για αποχώρηση Μαδούρο

Φήμες για φυγή του προέδρου της Βενεζουέλας πυροδότησαν οι κινήσεις κρατικού αεροσκάφους, λίγες ώρες μετά την οδηγία του Τραμπ για κλείσιμο του εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ.

Το κρατικό αεροσκάφος Conviasa, ένα Airbus A-319, αναχώρησε από το Καράκας και προσγειώθηκε στη Σάντα Έλενα ντε Ουαϊρέν, μόλις 250 χλμ. από τη Ροράιμα της Βραζιλίας, πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το αεροσκάφος συνήθως εξυπηρετεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, ωστόσο δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι ο Μαδούρο επέβαινε σ' αυτό.

Avião que já foi usado por Maduro viaja para fronteira com o Brasil https://t.co/2UII9aGwj5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ADSB Exchange, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος αναχώρησε από το Καράκας και πέταξε προς τα σύνορα με την πολιτεία Ροράιμα πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το YV2984 ανήκει στον στόλο του καθεστώτος της Βενεζουέλας και έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Μάρτιο του 2020, μάλιστα, καταγράφηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ofac (Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ), κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κατασχεθεί εάν εισέλθει σε αμερικανικό ή συμμαχικό έδαφος.

Αν και το αεροσκάφος ανήκει στο καθεστώς, δεν είναι το μόνο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο.

Ο αναλυτής του CNN Lourival Sant’Anna ανέφερε ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές και πολιτικές πηγές, ο Μαδούρο δεν έχει επικοινωνήσει με τις βραζιλιάνικες αρχές, ενώ και η διοίκηση του βραζιλιάνικου στρατού στα σύνορα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν πιθανή διαφυγή του Βενεζουελάνου προέδρου ή απόπειρας παράνομης εισόδου Βενεζουελάνων αξιωματούχων στη Βραζιλία.

Φόβοι ότι αναστέλλονται οι πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες

Επιπλέον, το Καράκας εκτιμά ότι με αυτή την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ η Ουάσιγκτον «αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες, οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά και κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο του επαναπατρισμού Βενεζουελάνων» παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ.

«Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 75 πτήσεις για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνεχίζονταν παρά την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Το Καράκας διαψεύδει τα περί διακίνησης ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά και επιμένει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σήμερα, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε αρκετές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Αντιδράσεις και εντός ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα άρχιζαν «πολύ σύντομα» να στοχοθετούν «Βενεζουελανούς λαθρεμπόρους ναρκωτικών» με χερσαίες επιχειρήσεις, προκαλώντας την αντίδραση Αμερικανών κοινοβουλευτικών στο Κογκρέσο, ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών.

«Υπενθύμιση, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο», δήλωσε η ρεπουμπλικανή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς, η οποία έχει διακόψει τις σχέσεις με τον μέντορά της Ντόναλντ Τραμπ και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Οι απερίσκεπτες δράσεις του προέδρου Τραμπ έναντι της Βενεζουέλας ωθούν τις ΗΠΑ όλο και περισσότερο προς ένα νέο δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό», τόνισε χθες Σάββατο το βράδυ ο Τσακ Σούμερ, επιεκφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Πηγή: WSJ, ΑΠΕ, ΕΡΤ