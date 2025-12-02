Νετανιάχου: Ζητά αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μέχρι τη Δαμασκό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως είναι δυνατή η συμφωνία με τη Συρία και πως περιμένει πως να δημιουργήσουν αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη οι συριακές αρχές, από τη Δαμασκό μέχρι το όρος Ερμών και άλλες περιοχές.

Ο Νετανιάχου μίλησε την επομένη των δηλώσεων Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει «ισχυρό και πραγματικό διάλογο» με τη Δαμασκό. Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Συρία δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ, το οποίο κατέχει περισσότερο συριακό έδαφος από τον Δεκέμβριο του 2024. Κατέλαβε τα συριακά Υψώματα του Γκολάν στον πόλεμο του 1967 και αργότερα τα προσάρτησε, κίνηση που έχει αναγνωριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά όχι από τις περισσότερες άλλες χώρες.

«Περιμένουμε από τη Συρία, βέβαια, να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη, ουδέτερη ζώνη από τη Δαμασκό μέχρι την ουδέτερη ζώνη, περιλαμβανομένων των προσβάσεων προς το όρος Ερμών και της κορυφής Ερμών», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε τραυματίες στρατιώτες στο κεντρικό Ισραήλ.

«Κρατάμε αυτές τις περιοχές προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Με καλή θέληση και κατανόηση αυτών των αρχών, είναι δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους Σύρους, αλλά θα επιμείνουμε στις αρχές μας σε κάθε περίπτωση».

Ο Τραμπ υποστηρίζει τον νέο Σύρο ηγέτη Αχμέντ αλ Σαρά, ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τις σχέσεις που είχε στο παρελθόν ο Σαρά με τον ισλαμικό εξτρεμισμό.

Δεκατρείς Σύροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στη νότια Συρία την Παρασκευή, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο λιβανική ισλαμιστική οργάνωση μαχητών. Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη σύγκρουση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ