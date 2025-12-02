#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Ισχυρές χιονοπτώσεις στα μεσοδυτικά και τα βορειοανατολικά της χώρας

Το ύψος του χιονιού που αναμένεται να πέσει θα φθάσει τουλάχιστον τα 30 εκατοστά στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία.

ΗΠΑ: Ισχυρές χιονοπτώσεις στα μεσοδυτικά και τα βορειοανατολικά της χώρας

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 23:02

Ένα καιρικό σύστημα που εντείνεται σταδιακά αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές σε τμήματα των μεσοδυτικών ΗΠΑ, στα Απαλάχια και τα βορειοανατολικά της χώρας σήμερα, με περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε επιφυλακή από τις αρχές για μια χειμερινή καταιγίδα.

Το ύψος του χιονιού που αναμένεται να πέσει θα φθάσει τουλάχιστον τα 30 εκατοστά στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα, δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνέστησε ο Κουκ.

«Στις περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις, είναι καλύτερα να μην ταξιδεύετε. Εάν, όμως, πρέπει να βγείτε έξω, δώστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο χρόνο».

Ήπιες ή πιο μέτριες σε μέγεθος χιονοπτώσεις σημειώνονται ήδη από τη δυτική Πενσιλβάνια έως την κεντρική Νέα Αγγλία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκατοντάδες σχολικές περιφέρειες από το Σινσινάτι και τη δυτική Πενσιλβάνια έως το Νιου Χαμσάιρ και το Μέιν ανακοίνωσαν το κλείσιμο σχολείων ή την καθυστέρηση έναρξης των μαθημάτων.

Βροχή και χιονόνερο αναμένονται επίσης στην Ουάσιγκτον, στην πόλη της Νέας Υόρκης και τη Φιλαδέλφεια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στους 1.160 οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία

Χειμερινή καταιγίδα θέτει σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανούς

Πού θα χτυπήσει τώρα η κακοκαιρία Adel

Κορυφώνεται η Adel: 48ωρο με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο