Συνεχίζουν θετικά οι ευρωαγορές - Ανοδος 0,8% για τον DAX

Μεντβέντεφ: Αιτία πολέμου η κλοπή ρωσικών assets

«Αν η τρελή EE προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου 'δανείου επανορθώσεων', η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου», υποστηρίζει.

Μεντβέντεφ: Αιτία πολέμου η κλοπή ρωσικών assets

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 10:10

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ότι, αν η ΕΕ κατασχέσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ότι ισοδυναμεί με πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο.

"Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου 'δανείου επανορθώσεων', η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμιά χώρα της ΕΕ", δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

 

