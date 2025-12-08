Παρέμβαση Τραμπ στην εξαγορά της Warner από τη Netflix

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολία χθες Κυριακή για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από τη Netflix, τονίζοντας ότι ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και προσθέτοντας πως «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

«Θα συμμετάσχω σε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ απηχώντας τις ανησυχίες από την πλευρά του Χόλιγουντ για συγκέντρωση ισχύος στην βιομηχανία ψυχαγωγίας. «Αυτό θα το πουν ορισμένοι οικονομολόγοι, αλλά είναι ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα», είπε ο Τραμπ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι θα έχει λόγο για το αν τελικά η «συγχώνευση του αιώνα» θα προχωρήσει.

Το θρυλικό τηλεοπτικό και κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros. και τα περιουσιακά του στοιχεία, συν το χρέος εκτός απροόπτου κατοχυρώνονται στο Νetflix, έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες μέσων ενημέρωσης την τελευταία δεκαετία που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο τοπίο των επιχειρήσεων ψυχαγωγίας.

Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros. Το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία (on demand) μέσω διαδικτύου στον κόσμο, ενώ η HBO Max βρίσκεται στην τρίτη θέση (χωρίς να λογαριάζεται η Amazon Prime Video), με την Disney+ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η πλατφόρμα θα αποκτήσει έτσι πελώριο κατάλογο, που συμπεριλαμβάνει τις σειρές ταινιών του Χάρι Πότερ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των υπερηρώων της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν...) και τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Game of Thrones. Δεν θα αποκτήσει αντίθετα τα τηλεοπτικά κανάλια της WBD, ή αλλιώς ιδίως το Discovery Channel και το CNN, καθώς είναι ενταγμένα σε χωριστό σχήμα της Warner Bros, εισηγμένο στο χρηματιστήριο.

Σήμα κινδύνου από το Χόλιγουντ

Με το Netflix να επιταχύνει τη μετάβαση από τους κινηματογράφους στο κατ’ οίκον streaming το να αποκτήσει και τον έλεγχο κορυφαίων τίτλων της Warner Bros., όπως ο “Batman” και η “Casablanca”, προκαλεί συναγερμό και στα συνδικάτα του Χόλιγουντ.

«Αυτή η συγχώνευση πρέπει να εμποδιστεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συγγραφέων κατηγορώντας το Netflix ότι καταπίνει έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της αν και οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι σχεδιάστηκαν για να το αποτρέψουν. Η Ένωση Συγγραφέων, η οποία εκπροσωπεί συγγραφείς σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεόραση, καλωδιακή τηλεόραση, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, podcast και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε ανησυχίες για περικοπές θέσεων εργασίας, μειώσεις μισθών, υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Το Netflix πράγματι ανακοίνωσε ότι αναμένει μείωση κόστους κατά τουλάχιστον 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η συμφωνία Netflix-Warner Bros κινδυνεύει να εξαλείψει το 25% των ετήσιων εγχώριων box office, ανακοίνωσε η Cinema United, ο εμπορικός όμιλος που εκπροσωπεί 30.000 κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες και 26.000 διεθνώς.

Ο πρόεδρος της Cinema United, Michael O’Leary, χαρακτήρισε τη συγχώνευση «μια άνευ προηγουμένου απειλή» για τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, εκφράζει επίσης ανησυχίες.«Θα συναντηθούμε με το Netflix για να σκιαγραφήσουμε τις ανησυχίες μας για το μέλλον», ανέφερε η DGA σε ανακοίνωσή της

Το συνδικάτο ηθοποιών οθόνης SAG-AFTRA δήλωσε ότι η συγχώνευση «εγείρει πολλά σοβαρά ερωτήματα» και θα σχολιάσει περαιτέρω τον αντίκτυπο στα μέλη του μετά την ανάλυση της συμφωνίας.

Πηγή: Reuters, AFP, ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ