Συμφωνία-μαμούθ Netflix με Warner Bros, στα $72 δισ. το ντιλ

Η Netflix συμφώνησε να αγοράσει τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο και το τμήμα streaming της Warner Bros Discovery για 72 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία που θα παραδώσει τον έλεγχο ενός από τα πιο πολύτιμα και παλαιότερα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ στον πρωτοπόρο του streaming που έχει ανατρέψει τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η συμφωνία, που ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή, έρχεται μετά από μια εβδομάδα ανταγωνισμού προσφορών, όπου η Netflix πήρε το προβάδισμα με μια προσφορά σχεδόν 28 δολαρίων ανά μετοχή, που ξεπέρασε την προσφορά της Paramount Skydance, ύψους σχεδόν 24 δολαρίων, για το σύνολο της Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης που προορίζονται για απόσχιση.

Οι μετοχές της Warner Bros Discovery έκλεισαν στα 24,5 δολάρια την Πέμπτη, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση 61 δισ. δολαρίων.

Η αγορά της εταιρείας που κατέχει τα δικαιώματα για δημοφιλείς σειρές όπως «Game of Thrones», «DC Comics» και «Harry Potter» θα μετατοπίσει περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων στο Χόλιγουντ υπέρ του γίγαντα του streaming.

Ωστόσο, η συμφωνία θα αντιμετωπίσει πιθανώς αυστηρό έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές αρχές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς θα δώσει στην μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο την ιδιοκτησία ενός ανταγωνιστή που φιλοξενεί το HBO Max και διαθέτει σχεδόν 130 εκατομμύρια συνδρομητές streaming.