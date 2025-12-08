#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κόστα: «Απαράδεκτη» η απειλή ανάμειξης του Τραμπ στην πολιτική ζωή της ΕΕ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί» δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη δημοσιοποίηση της νέας αμερικανικής στρατηγικής ασφαλείας.

Κόστα: «Απαράδεκτη» η απειλή ανάμειξης του Τραμπ στην πολιτική ζωή της ΕΕ

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 12:57

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί απαράδεκτη την «απειλή ανάμειξης» στην πολιτική της ζωή, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ μετά τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ που καταφέρεται κατά των Ευρωπαίων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί», είπε.

Αν και είναι φυσιολογικό οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μοιράζονται την ίδια άποψη για πολλά θέματα, «αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι μία απειλή ανάμειξης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης», είπε ο Αντόνιο Κόστα.

Η έννοια της ελευθερίας του λόγου για παράδειγμα είναι διαφορετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία της έκφρασης χωρίς ελευθερία ενημέρωσης... Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία λόγου αν η ελευθερία της ενημέρωσης των πολιτών θυσιάζεται στην υπηρεσία των τεχνο-ολιγαρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες!».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Τελειώνουν τα ψέματα» για την Ευρώπη: Προσαρμογή ή κρίση

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δεν έχει διαβάσει την ειρηνευτική πρόταση

Ο Τραμπ προειδοποιεί για «πολιτισμικό αφανισμό» της Ευρώπης

Η ράβδος χρυσού που έκλεισε το ντιλ Ελβετίας-ΗΠΑ στους δασμούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο