Η Πολωνία θέλει να γίνει η νέα πύλη LNG της Ευρώπης

Καθώς η Ευρώπη απομακρύνεται οριστικά από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Πολωνία στοχεύει να γίνει το κύριο σημείο εισόδου του παγκόσμιου LNG στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη - μια αλλαγή που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις ροές καυσίμων σε ολόκληρη την περιοχή και να προσφέρει στους γείτονές της μια πιο σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τις εισαγωγές μέσω αγωγών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η χώρα αξιοποιεί τη δυναμική που δημιούργησε μετά τη μείωση των παραδόσεων από τη Gazprom το 2022, όταν η έγκαιρη διαφοροποίηση της Πολωνίας την άφησε καλύτερα προετοιμασμένη από πολλές άλλες χώρες.

Τώρα, με την Ευρώπη να σχεδιάζει την πλήρη αποχώρηση από τις ρωσικές προμήθειες το 2027, η Πολωνία εξετάζει τη δημιουργία νέας υποδομής υγροποιημένου φυσικού αερίου για να μετατραπεί από μια αυτόνομη εξαίρεση σε μια περιφερειακή πύλη.

Ο διαχειριστής του δικτύου αγωγών της, Gaz-System, θα αποφασίσει μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους εάν θα κατασκευάσει έναν άλλο πλωτό τερματικό σταθμό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Slawomir Hinc, σε πρόσφατη συνέντευξη, αναφέροντας «μια ορατή αύξηση του ενδιαφέροντος για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τόσο στην Πολωνία όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής μας».

Η ανατολικοευρωπαϊκή χώρα λειτουργεί ήδη έναν τερματικό σταθμό χωρητικότητας 8,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων στο λιμάνι της Βαλτικής Swinoujscie και κατασκευάζει έναν πλωτό τερματικό σταθμό χωρητικότητας 6,1 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος το 2028.

Και οι δύο τερματικοί σταθμοί έχουν ήδη κλειστεί εξ ολοκλήρου από την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Orlen, ενώ ο στόχος για τον επιπλέον τερματικό σταθμό που εξετάζεται είναι να προσελκύσει και άλλους αγοραστές, επίσης από το εξωτερικό.

Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ενώ η Κροατία, η Ελλάδα και η Λιθουανία έχουν επίσης αρχίσει να εδραιώνουν τη θέση τους στον τομέα του LNG στην περιοχή, η κεντρική θέση της Πολωνίας στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου θα συνδεθεί με διάφορες βασικές διαδρομές εφοδιασμού.

Για παράδειγμα, θα επιτρέψει την αποθήκευση καυσίμων που εισάγονται από τις ΗΠΑ σε τεράστιες υπόγειες αποθήκες στην Ουκρανία ή την προώθησή τους σε γειτονικές χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, όπως η Τσεχία, η Σλοβακία ή η Ουγγαρία.

Η Πολωνία ήδη στέλνει αμερικανικό LNG στην Ουκρανία, και η Orlen έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να αυξήσει τη διαμετακόμιση σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα το επόμενο έτος από 600 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2025.

Η Ουκρανία εισάγει επίσης LNG μέσω της Λιθουανίας, με το καύσιμο να διέρχεται από το πολωνικό έδαφος - μια μακρύτερη, πιο δαπανηρή διαδρομή που θα μπορούσε να απλοποιηθεί εάν υπήρχε διαθέσιμη πρόσθετη χωρητικότητα εισαγωγής πιο κοντά.