Ζελένσκι: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την ανατολική Ουκρανία

Τη δήλωση έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, παρά τις συνομιλίες που έλαβαν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 13:12

Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία, παρά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σήμερα Δευτέρα (8/12) ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, καθώς και με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην επίσημη κατοικία του Ρούτε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμμαχίας.

