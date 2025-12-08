Σύσφιξη σχέσεων Ορμπαν-Ερντογάν στην Αγκυρα

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η Άγκυρα στην παρουσία του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ στην Τουρκία, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, συνοδεύεται από υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία και σκοπός είναι να γίνουν συζητήσεις για την προώθηση των διμερών σχέσεων, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα λάβει χώρα η έβδομη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ουγγαρίας (YDSK), όπου οι δύο ηγέτες θα επανεξετάσουν τις σχέσεις τους και θα ασχοληθούν με περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Πριν από τη σύνοδο του συμβουλίου πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη η εναρκτήρια συνεδρίαση του Κοινού Μηχανισμού Διαβούλευσης Τουρκίας-Ουγγαρίας, όπου συμμετέχουν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν.

Στρατός, ασφάλεια και αμυντική βιομηχανία στο επίκεντρο

Ο Φιντάν αναμένεται να επισημάνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς -συγκεκριμένα στους τομείς του στρατού, της ασφάλειας, της αμυντικής βιομηχανίας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ο Φιντάν αναμένεται επίσης να επισημάνει την ανάγκη επιτάχυνσης των κοινών προσπαθειών για την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και την αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης, θα ανταλλάξει απόψεις για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδίως τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τη Γάζα, τη Συρία, τα Βαλκάνια, τον Νότιο Καύκασο και την Αφρική. Θα τονίσει δε την εκτίμηση της Τουρκίας για την εποικοδομητική στάση και την υποστήριξη της Ουγγαρίας στην προώθηση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ.

Η Ουγγαρία είναι μέλος-παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών και μία από τις λίγες χώρες που υποστηρίζουν σταθερά την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, ενώ ο Όρμπαν, όπως και ο Ερντογάν, είναι αντίθετοι σε μια πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία.

Deutsche Welle