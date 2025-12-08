Νέος «πονοκέφαλος» για το Λούβρο, έρχεται μπαράζ απεργιών

Τα γαλλικά συνδικάτα CGT, Sud και CFDT κάλεσαν τους εργαζόμενους στο Μουσείο του Λούβρου να απεργήσουν διαδοχικά από τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το AFP.

Η πρόκληση αυτή έρχεται να προστεθεί στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες το παριζιάνικο Μουσείο, το οποίο μόνο πέρυσι επισκέφτηκαν 8,7 εκατομμύρια άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, κλάπηκαν από το Λούβρο κοσμήματα αξίας περίπου $100 εκατ., ενώ τον Νοέμβριο, εκατοντάδες βιβλία στη βιβλιοθήκη των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων υπέστησαν ζημιές, όταν έσπασε σωλήνας νερού ως αποτέλεσμα του απαρχαιωμένου υδραυλικού συστήματος του κτιρίου. Παράλληλα το Μουσείο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έκλεισε και μια γκαλερί.

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε παρουσιάσει νωρίτερα, τον Ιανουάριο ένα σχέδιο για την ανακαίνιση του Λούβρου, το οποίο χαρακτήρισε ως το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κόστος της αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ €700 και €800 εκατ.