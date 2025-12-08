#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η IBM εξαγοράζει την Confluent έναντι $11 δισ.

Η Confluent παρέχει μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε εταιρείες να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ράλι 27% για τη μετοχή.

Η IBM εξαγοράζει την Confluent έναντι $11 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 15:44

Η IΒΜ εξαγοράζει την πλατφόρμα ροής δεδομένων Confluent έναντι 11 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία του τεχνολογικού κολοσσού..

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η IBM συμφώνησε να αγοράσει την Confluent στα 31 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Αυτό αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση περίπου 9,3 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Οι εταιρείες αναμένουν η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026.

Η μετοχή της Confluent πραγματοποιεί άλμα 27% στα 30,66 δολάρια , λίγο κάτω από την τιμή προσφοράς. Η μετοχή της IBM υποχωρεί 1,7%.

Η Confluent, με έδρα το Mάουντεν Βιου της Καλιφόρνια, παρέχει μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε εταιρείες να συλλέγουν —ή «να κάνουν streaming»— και να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αντί να τα μεταφέρουν σε πιο αργές παρτίδες.

Κατασκευαστές όπως η Michelin, για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της Confluent για να βελτιστοποιήσουν τα αποθέματά τους σε πρώτες ύλες σε πραγματικό χρόνο. Η Instacart υιοθέτησε την Confluent για να αναπτύξει συστήματα ανίχνευσης απάτης σε πραγματικό χρόνο και να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα στη διαθεσιμότητα προϊόντων που πωλούνται στην πλατφόρμα παράδοσης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζονται τέτοιες εργασίες σε πραγματικό χρόνο και απαιτούν ζωντανές ροές δεδομένων για να το κάνουν.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματοδότηση €200 εκατ. εξασφάλισε η ICEYE

Diamond χορηγός στο 4ο GenAI Summit SE Europe η Τράπεζα Πειραιώς

Ικτίνος: Πώληση της θυγατρικής στις ΑΠΕ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ

Πώς θα προστατευτεί η απασχόληση από την τεχνητή νοημοσύνη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο