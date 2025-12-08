Η IBM εξαγοράζει την Confluent έναντι $11 δισ.

Η IΒΜ εξαγοράζει την πλατφόρμα ροής δεδομένων Confluent έναντι 11 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία του τεχνολογικού κολοσσού..

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η IBM συμφώνησε να αγοράσει την Confluent στα 31 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Αυτό αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση περίπου 9,3 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Οι εταιρείες αναμένουν η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026.

Η μετοχή της Confluent πραγματοποιεί άλμα 27% στα 30,66 δολάρια , λίγο κάτω από την τιμή προσφοράς. Η μετοχή της IBM υποχωρεί 1,7%.

Η Confluent, με έδρα το Mάουντεν Βιου της Καλιφόρνια, παρέχει μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε εταιρείες να συλλέγουν —ή «να κάνουν streaming»— και να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αντί να τα μεταφέρουν σε πιο αργές παρτίδες.

Κατασκευαστές όπως η Michelin, για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της Confluent για να βελτιστοποιήσουν τα αποθέματά τους σε πρώτες ύλες σε πραγματικό χρόνο. Η Instacart υιοθέτησε την Confluent για να αναπτύξει συστήματα ανίχνευσης απάτης σε πραγματικό χρόνο και να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα στη διαθεσιμότητα προϊόντων που πωλούνται στην πλατφόρμα παράδοσης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζονται τέτοιες εργασίες σε πραγματικό χρόνο και απαιτούν ζωντανές ροές δεδομένων για να το κάνουν.