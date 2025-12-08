#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ζελένσκι: «Σημαντική» η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Τη δήλωση έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος από το Λονδίνο, όπου προσπαθεί να αποσπάσει υποστήριξη μεταξύ των συμμάχων του σε μια ειρηνευτική προσπάθεια υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 16:23

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο όπου προσπαθεί να αποσπάσει υποστήριξη μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου σε μια ειρηνευτική προσπάθεια υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

