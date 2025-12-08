#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συναγερμός για ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και τριών μέτρων εξέδωσαν οι αρχές.

Συναγερμός για ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 16:36

Τελ. Ενημ.: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 16:47

Σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών σημειώθηκε με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS)

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

