Συναγερμός για ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών σημειώθηκε με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS)

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ