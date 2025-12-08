#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισημερινός: Δεκατρείς κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στην φυλακή

Πριν από περίπου έναν μήνα, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη φυλακή, ορισμένοι δια στραγγαλισμού. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε ένοπλες συγκρούσεις έχασαν τη ζωή τους άλλοι 14.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 23:32

Δεκατρείς κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε μια φυλακή του νοτιοδυτικού Ισημερινού, όπου πρόσφατα διαπράχθησαν πολλές δολοφονίες, ανακοίνωσε η σωφρονιστική υπηρεσία SNAI. Συνολικά, 44 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φυλακή αυτή μέσα σε έναν μήνα.

Σύμφωνα με τη SNAI, τα αίτια των θανάτων αυτών θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Τα πτώματα βρέθηκαν την Κυριακή από αστυνομικούς που μπήκαν στη φυλακή της Ματσάλα αφού πυροδοτήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός στον εξωτερικό χώρο της.

Πριν από περίπου έναν μήνα, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη φυλακή, ορισμένοι δια στραγγαλισμού. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε ένοπλες συγκρούσεις έχασαν τη ζωή τους άλλοι 14.

Οι φυλακές του Ισημερινού έχουν μετατραπεί σε άντρα αντίπαλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών. Από τις μεταξύ τους συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί σχεδόν 500 άνθρωποι από το 2021. Το 2024 οι φυλακές τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού, όταν ο πρόεδρος Ντανιέλ Ομπόα, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης με τις περίπου 20 εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται με διεθνή καρτέλ ναρκωτικών. Όμως τον περασμένο Αύγουστο, οκτώ από αυτές, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Ματσάλα, μεταφέρθηκαν στις αρμοδιότητες της αστυνομίας.

Οι χειρότερες ταραχές σε σωφρονιστικό ίδρυμα έγιναν το 2021, όταν περισσότεροι από 100 κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε μια φυλακή του Γουαγιακίλ.

