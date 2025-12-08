«Καμπανάκι» για διπλή φούσκα σε αμερικανικές μετοχές και χρυσό

Οι επενδυτές λιανικής συμβάλλουν στην άνοδο του χρυσού και των αμερικανικών μετοχών προς επίπεδα «φούσκας», αυξάνοντας τον κίνδυνο απότομης διόρθωσης, προειδοποίησε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή της, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η BIS ανέφερε ότι ο χρυσός και οι αμερικανικές μετοχές παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «φούσκας», συμπεριλαμβανομένης της «ευφορίας» των επενδυτών λιανικής, των υπερβολικά υψηλών αποτιμήσεων και της υπέρμετρης προβολής από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο χρυσός έχει εκτιναχθεί κατά 60% φέτος, σημειώνοντας την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979. Οι αμερικανικές μετοχές, στηριζόμενες σε έναν μικρό αριθμό τεχνολογικών εταιρειών που επωφελούνται από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, οδεύουν επίσης προς σημαντικά ετήσια κέρδη, με τον S&P 500 να έχει ανέβει 17% φέτος και τον Nasdaq 22%.

Η απόφαση να χτυπήσει «καμπανάκι» για την αγορά χρυσού είναι αξιοσημείωτη, καθώς η BIS — γνωστή ως «η τράπεζα των κεντρικών τραπεζών» βοηθά τις κεντρικές τράπεζες να κάνουν συναλλαγές στο πολύτιμο μέταλλο και το αποθηκεύει για λογαριασμό τους.

«Τα τελευταία τρίμηνα αποτελούν τη μοναδική περίοδο τουλάχιστον των τελευταίων 50 ετών κατά την οποία ο χρυσός και οι μετοχές έχουν εισέλθει ταυτόχρονα σε αυτήν την επικίνδυνη ζώνη», σημείωσε η BIS. «Μετά τη φάση της εκρηκτικής ανόδου, μια φούσκα συνήθως σκάει με απότομη και γρήγορη διόρθωση» πρόσθεσε.

Ενώ το ΔΝΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας έχουν προειδοποιήσει πρόσφατα για τον κίνδυνο «φούσκας» στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η BIS τόνισε επίσης τον ρόλο των επενδυτών λιανικής στην άνοδο των τιμών του χρυσού και των αμερικανικών μετοχών.

Οι επενδυτές λιανικής αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των εισροών σε κεφάλαια χρυσού και αμερικανικών μετοχών τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές μείωναν τις τοποθετήσεις τους σε αμερικανικές μετοχές και διατήρησαν αμετάβλητη την έκθεσή τους στον χρυσό, σύμφωνα με την BIS.

Ο αυξανόμενος ρόλος τους και στις δύο αγορές θα μπορούσε να «απειλήσει τη σταθερότητα των αγορών στο μέλλον, δεδομένης της τάσης τους να συμπεριφέρονται σαν αγέλη, εντείνοντας τις διακυμάνσεις των τιμών σε περίπτωση μαζικών ρευστοποιήσεων», πρόσθεσε.