Σε υψηλά τριμήνου σκαρφαλώνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών και πλέον, μετά τις απώλειες στις περισσότερες παγκόσμιες αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τρεις δημοπρασίες ομολόγων των ΗΠΑ και την απόφαση της Fed που ενδέχεται να μεταβάλει τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική το 2026.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν από 3 σε 6 μονάδες βάσης σε όλη την καμπύλη, με τις ενδιάμεσες λήξεις να αποδεικνύονται οι πιο αδύναμες. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα πουλήσει τριετή ομόλογα ύψους 58 δισ. δολαρίων σήμερα Δευτέρα, ενώ μια πώληση 10ετούς ομολόγου ύψους 39 δισ. δολαρίων και μια προσφορά 30ετούς ομολόγου ύψους 22 δισ. δολαρίων έχουν οριστεί για την Τρίτη και την Πέμπτη, αντίστοιχα.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει μετατοπίσει το πρόγραμμα των δημοπρασιών αυτής της εβδομάδας προκειμένου να προσαρμοστεί στη διήμερη συνεδρίαση της Fed, η οποία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της Τετάρτης. Οι επενδυτές βλέπουν περίπου 90% πιθανότητα για την τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες, σε εύρος από 3,5% έως 3,75%. Η αγορά θα επικεντρωθεί στις προοπτικές των αξιωματούχων για το 2026, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, σημειώνει το Bloomberg.

«Η αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed αυτή την εβδομάδα θα συνοδεύεται από επιθετικό τόνο και πιθανώς παρατεταμένη παύση τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο Τζον Κάραβαν, επικεφαλής αναλυτής στην Oxford Economics. «Ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Fed προτίθεται να κρατήσει παρατεταμένη παύση θα μπορούσε να αφήσει απογοητευμένους τους επενδυτές». Οι αγορές προβλέπουν πιθανότητες άνω του 90% για ακόμη μια μείωση έως τον Απρίλιο.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, η οποία βοηθά στον προσδιορισμό του κόστους δανεισμού για στεγαστικά δάνεια και εταιρικά δάνεια, αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,19% σήμερα Δευτέρα - από τον Σεπτέμβριο έχει να αγγίξει επιτόκιο 4,2%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ήταν περίπου 4,83%, σηματοδοτώντας νέο υψηλό από τον Σεπτέμβριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο δείκτης swap για το πού τερματίζει τον τρέχοντα κύκλο χαλάρωσης η Fed έχει εκτοξευθεί σε 3,2%, η υψηλότερη τιμή από τον Ιούλιο.

Η Fed «θα κάνει περικοπές και θα τις παρουσιάσει ως συνεχιζόμενη διαχείριση κινδύνου», δήλωσε ο Ρότζερ Χάλαμ, επικεφαλής επιτοκίων στην Vanguard. Είπε ότι η Fed πιθανότατα θα σταματήσει να χαλαρώνει τα επιτόκια πιο κοντά στο 3,5% παρά στο 3%.

Για το 2026 η εταιρεία αναμένει ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον θα είναι αναπτυξιακό, ενώ «ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πάνω από τον στόχο», είπε. «Επομένως, δεν θα δούμε συνέχιση της μείωσης των επιτοκίων προς το 3%».

Εν μέσω ανησυχιών για την προοπτική η Fed να υποβαθμίσει τον κίνδυνο πληθωρισμού και να χαλαρώσει επιθετικά την πολιτική της τον επόμενο χρόνο υπό την ηγεσία νέου προέδρου, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων έχουν αυξηθεί προς τα υψηλά πολλών μηνών, σε μια ένδειξη ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να ορίσει τον υποψήφιο για τη θέση του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον επόμενο χρόνο. Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος. Μιλώντας στο CNBC, ο Χάσετ δήλωσε ότι θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους της Fed να παρουσιάσει σχέδιο για το πού σκοπεύει να υιοθετήσει τα επιτόκια τους επόμενους έξι μήνες, τονίζοντας τη σημασία της παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων.