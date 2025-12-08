#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ορμπαν: Η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Η Ουγγαρία παρέλαβε εφέτος 7,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Ορμπαν: Η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 18:46

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Όρμπαν συμφώνησαν ότι η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία, δήλωσε σήμερα ο Όρμπαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Όρμπαν είπε επίσης ότι η Ουγγαρία παρέλαβε εφέτος 7,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

