Magnum: Τριπλή εισαγωγή με αποτίμηση €7,8 δισ.

Πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της μεγαλύτερης εταιρείας παγωτού στον κόσμο, που αποσχίστηκε από τη Unilever. Οι προοπτικές.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 19:04

Xαμηλότερα απ' ό,τι ανέμεναν oι αναλυτές αποτιμήθηκε στο ντεμπούτο της η The Magnum Ice Cream Co., η μεγαλύτερη εταιρεία παγωτού στον κόσμο, αποσχισθείσα από την Unilever, καθώς επιδιώκει να αναβιώσει την απόδοσή της ως ανεξάρτητη εταιρεία.

Οι μετοχές της Magnum άνοιξαν στα 12,20 ευρώ στο Άμστερνταμ τη Δευτέρα, προτού αυξηθούν ελαφρώς πάνω από την τεχνική τιμή αναφοράς των 12,80 ευρώ, η οποία έδωσε στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία 7,9 δισ. ευρώ. Οι μετοχές άνοιξαν επίσης σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη σήμερα Δευτέρα, στο πλαίσιο της τριπλής εισαγωγής.

Σε αντίθεση με την Unilever, η Magnum δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί στον δείκτη FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ή στον δείκτη Stoxx Europe 50, πράγμα που σημαίνει ότι τα funds που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση αυτών των δεικτών αναφοράς ενδέχεται να αναγκαστούν να πουλήσουν μετοχές. Συνολικά, αναμένεται να υπάρξει πώληση περίπου 30 εκατομμυρίων μετοχών ως αποτέλεσμα των μεταβολών του δείκτη, έγραψαν σε σημείωμα τον περασμένο μήνα αναλυτές της JPMorgan. Η εταιρεία θα έχει περίπου 612,3 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τα κατατεθέντα.

Η εταιρεία, η οποία κατέχει τα εμπορικά σήματα Ben & Jerry's και Cornetto, κάνει το ντεμπούτο της έναν μήνα αργότερα απ' ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, μετά την καθυστέρηση της εισαγωγής στο χρηματιστήριο λόγω του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ. Η Magnum σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη νεοαποκτηθείσα ανεξαρτησία της για να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανάπτυξής της, αφού ήταν το λιγότερο κερδοφόρο τμήμα της Unilever.

«Η αποστολή μας είναι πολύ σαφής: η επιχείρηση δεν αναπτυσσόταν αρκετά γρήγορα. Έπρεπε να αναπτυχθεί κατά 1% έως 2% ταχύτερα και η κερδοφορία ήταν 400, 500 μονάδες βάσης πολύ χαμηλή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Peter ter Kulve.

Το παγωτό «αντιμετωπίζει προκλήσεις» από τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγεία και τα φάρμακα απώλειας βάρους, ενώ παράλληλα αποτελεί επιχείρηση έντασης κεφαλαίου, έγραψαν σε σημείωμα τους αναλυτές της Jefferies. Ωστόσο, θεωρούν ότι η εταιρεία μπορεί πλέον να επανεπενδύσει στην ανάπτυξη.

Η Unilever αποφάσισε να αποσχίσει τη μονάδα παγωτού πέρυσι, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές της και να αναζωογονήσει την ανάπτυξή της. 

Το υψηλό κόστος παραγωγής και αποθήκευσης της επιχείρησης παγωτού έχει επιβαρύνει τα περιθώρια κέρδους τα τελευταία χρόνια. Η Magnum στοχεύει σε ετήσια οργανική αύξηση πωλήσεων 3% έως 5% από το επόμενο έτος, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την παγκόσμια αγορά, και σε ελεύθερη ταμειακή ροή μεταξύ 800 εκατ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ το 2028 και το 2029.

 

