Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει πακέτο στήριξης $12 δισ. για τους αγρότες

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισ. δολαρίων για τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα.

Το σχέδιο διάσωσης έρχεται καθώς ο αμερικανικός αγροτικός τομέας έχει δεχθεί πλήγμα από τους ανταποδοτικούς δασμούς και τα υψηλότερα κόστη, τα οποία οφείλονται στους δασμούς Τραμπ σε ξένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.

Ο πρόεδρος και κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δέχονται εδώ και εβδομάδες πίεση από τους αγρότες, ακόμη και από κατεξοχήν ρεπουμπλικανικές περιοχές της χώρας, να προσφέρουν κάποια μορφή ανακούφισης στον τομέα.

«Η σημερινή ανακοίνωση αντανακλά τη δέσμευση του προέδρου να στηρίξει τους αγρότες μας, οι οποίοι θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να γεφυρώσουν το κενό ανάμεσα στις αποτυχίες του [Τζο] Μπάιντεν και στις επιτυχημένες πολιτικές του προέδρου που τίθενται σε εφαρμογή» δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Η γεωργία αφορά το μέλλον», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, στο CBS την Κυριακή. «Πρέπει να αρχίσεις να χρηματοδοτείς τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά, όταν τα πράγματα θα είναι πολύ καλά» πρόσθεσε.

Το πακέτο ανακούφισης θυμίζει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που ο Τραμπ αναγκάστηκε να εφαρμόσει κατά την πρώτη του θητεία, επίσης με στόχο να αμβλύνει τον αντίκτυπο των εμπορικών του πολέμων.

Το 2018 και 2019, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε διασώσεις συνολικού ύψους περίπου 28 δισ. δολαρίων για τους αγρότες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων πληρωμών σε παραγωγούς σόγιας, αμυγδάλων και χοιρινού κρέατος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν προηγουμένως εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τα αυξημένα έσοδα από τους δασμούς των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος ενίσχυσης αγροτών καθώς πλησιάζει η περίοδος συγκομιδής.

Οι παραγωγοί σόγιας έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τη μείωση των αγορών της Κίνας και από την αύξηση του κόστους μηχανημάτων και άλλων αγαθών και εισροών λόγω των δασμών του Τραμπ.