Semafor: Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν τις εξαγωγές του τσιπ H200 της Nvidia στην Κίνα

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αναμένεται σύντομα να επιτρέψει εξαγωγές του τσιπ H200 της Nvidia προς την Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Semafor.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 2,2% αμέσως μετά το δημοσίευμα.

Η έγκριση των εξαγωγών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιο φιλική στάση προς την Κίνα, μετά την «εκεχειρία» που διαπραγματεύτηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο μήνα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Οι υπέρμαχοι της σκληρής γραμμής απέναντι στην Κίνα στην Ουάσινγκτον ανησυχούν ότι η πώληση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα μπορεί να βοηθήσει το Πεκίνο να ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές του δυνατότητες, ανησυχίες που είχαν οδηγήσει την κυβέρνηση Μπάιντεν να επιβάλει αρχικά περιορισμούς σε τέτοιες εξαγωγές.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε την έγκριση των εξαγωγών των συγκεκριμένων τσιπ της Nvidia, ανέφεραν πηγές στο Reuters τον περασμένο μήνα.