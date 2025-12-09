Ο Τραμπ «ξεκλειδώνει» την κινεζική αγορά για την Nvidia

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με... αλμυρό όρο, έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος πράσινο φως για την εξαγωγή του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia στην Κίνα. Τι ποσοσό από τις πωλήσεις θα πληρώνεται στην αμερικανική κυβέρνηση.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 08:38

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χορήγησε στην Nvidia άδεια να εξάγει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην Κίνα με αντάλλαγμα επιπλέον χρέωση. Η εταιρεία πρέπει να καταβάλει το 25% των εσόδων από αυτές τις πωλήσεις στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η απόφαση επιτρέπει στην πιο εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο να ανακτήσει ενδεχομένως δισεκατομμύρια δολάρια από χαμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μια σημαντική παγκόσμια αγορά.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Τραμπ σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, ολοκληρώνοντας εβδομάδες διαβουλεύσεων με συμβούλους σχετικά με το αν θα επιτραπεί η εξαγωγή του H200 στην Κίνα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για την κίνηση αυτή και ότι ο Σι ανταποκρίθηκε θετικά. Πρόσθεσε ότι παραγγελίες θα γίνονται μόνο από «εγκεκριμένους πελάτες» και ότι κατασκευαστές τσιπ, όπως η Intel και η Advanced Micro Devices, θα μπορούν επίσης να παραγγείλουν τα τσιπ.

 

