Ζελένσκι: Ο ουκρανικός λαός θα αποφασίσει για το Ντονμπάς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί το ζήτημα του ελέγχου των εδαφών στα ανατολικά της χώρας σε δημοψήφισμα, καθώς το Κίεβο δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να συμφωνήσει στους όρους ενός υπό διαμόρφωση ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Η Μόσχα επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από το ανατολικό Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει στα σχεδόν τέσσερα χρόνια της εισβολής.

Ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες για την τελευταία ειρηνευτική πρόταση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παραμένει σταθερός στη θέση του ότι η Ουκρανία δεν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραδώσει εδάφη στο Κρεμλίνο. «Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς — δεν το αποδεχόμαστε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη. «Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με τη μορφή δημοψηφίσματος, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο» πρόσθεσε.

Η ουκρανική επικράτεια βρίσκεται στο επίκεντρο των τρεχουσών συζητήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και Μόσχας, καθώς οι διαπραγματευτές κινούνται βήμα-βήμα προς μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν συζητήσει να χαρακτηριστεί η περιοχή ως «ελεύθερη οικονομική ζώνη», ενώ η Ρωσία έχει προτείνει «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

«Οι Αμερικανοί αναζητούν μια κατάλληλη μορφή», είπε ο πρόεδρος. «Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι πολλά εξαρτώνται από τον στρατό μας».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα συζητήσουν την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου την Πέμπτη, μετά τις συνομιλίες που είχαν την Τετάρτη με τον Τραμπ οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε ότι ήταν «σχετικά αισιόδοξος», καθώς οι πλευρές αναζητούν συναίνεση σχετικά με τους όρους.

«Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για τις εδαφικές παραχωρήσεις που η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να κάνει — αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος και ο ουκρανικός λαός πρέπει να απαντήσουν», είπε ο Μερτς στο Βερολίνο μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Το καταστήσαμε σαφές αυτό στον πρόεδρο Τραμπ» πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η ομάδα του εργάζεται καθημερινά πάνω στο προσχέδιο του ειρηνευτικού πλαισίου των 20 σημείων. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έστειλαν ένα αναθεωρημένο σχέδιο στην Ουάσινγκτον αργά την Τετάρτη. Το προσχέδιο δεν αποτελεί την τελική εκδοχή, σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Αυτό το σχέδιο αναθεωρείται και επεξεργάζεται συνεχώς. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που συνεχίζεται τώρα» ανέφερε ο Ζελένσκι.