Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για την προστασία των συμφερόντων της.

Μόσχα απειλεί ΕΕ: Παράνομη κάθε χρήση των παγωμένων ρωσικών assets

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 08:55

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

