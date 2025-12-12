#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Mεικτά πρόσημα στη Wall Street - Ράλι για τον χρυσό

Στο Κουπιάνσκ ο Ζελένσκι όπου βρίσκεται η πρώτη γραμμή του πολέμου

«Εξαιρετικά σημαντικές» χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιτυχίες ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι θα βοηθήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Κιέβου.

Στο Κουπιάνσκ ο Ζελένσκι όπου βρίσκεται η πρώτη γραμμή του πολέμου

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 16:21

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την πόλη Κουπιάνσκ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία , προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες θα βοηθήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Κιέβου.

«Σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να πετύχουμε αποτελέσματα στις πρώτες γραμμές του μετώπου με τα οποία η Ουκρανία μπορεί να πετύχει αποτελέσματα στην διπλωματία» δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να στέκεται μπροστά από την ονομασία της πόλης στην είσοδο της, φορώντας αλεξίσφαιρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Ο ουκρανικός λαός θα αποφασίσει για το Ντονμπάς

Ζελένσκι: Συζητήσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο

ΝΥΤ: Χειροτερεύει η κατάσταση στα μέτωπα για την Ουκρανία

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο