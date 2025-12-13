Πουλά μετοχές με αποτίμηση 800 δισ. δολάρια η SpaceX

Η SpaceX προχωρά σε πώληση μετοχών που κατέχουν insiders η οποία αποτιμά την εταιρεία κατασκευής πυραύλων και δορυφόρων του Έλον Μασκ σε περίπου 800 δισ. δολάρια, θέτοντας τις βάσεις για αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών.

Σε εταιρικό μήνυμα που είδε το Bloomberg την Παρασκευή, η SpaceX ανέφερε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή δημόσια προσφορά το 2026, η οποία θα αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός «παράφρονου ρυθμού πτήσεων» για τον υπό ανάπτυξη πύραυλο Starship, κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα και μιας βάσης στη Σελήνη.

Η τιμή ανά μετοχή των 421 δολαρίων στην πιο πρόσφατη δευτερογενή προσφορά της, όπως περιγράφεται από τον οικονομικό διευθυντή Bret Johnsen στο υπόμνημα προς τους μετόχους, είναι σχεδόν διπλάσια από τα 212 δολάρια ανά μετοχή που είχαν οριστεί τον Ιούλιο, σε αποτίμηση 400 δισ. δολαρίων.

Η αποτίμηση υπερβαίνει το προηγούμενο ρεκόρ των 500 δισ. δολαρίων που είχε θέσει τον Οκτώβριο η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT, καθιστώντας και πάλι τη SpaceX την πολυτιμότερη ιδιωτική (σ.σ. μη εισηγμένη) εταιρεία στον κόσμο.

Εάν ο Μασκ αποφασίσει να προχωρήσει με το IPO, θα πρόκειται για ακόμη ένα εντυπωσιακό εγχείρημα για τον ίδιο, το οποίο όμως θα εξαρτάται από μια σειρά φιλόδοξων και ριψοκίνδυνων σχεδίων που η SpaceX θα πρέπει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια.

Η SpaceX προχωρά με σχέδια για ένα IPO που θα επιδιώξει να αντλήσει σημαντικά περισσότερα από 30 δισ. δολάρια, σε μια συναλλαγή που θα τη καθιστούσε τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Bloomberg.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Μασκ στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων για το σύνολο της εταιρείας, κάτι που θα έφερνε τη SpaceX κοντά στη χρηματιστηριακή αξία που είχε διαμορφώσει η Saudi Aramco κατά τη διάρκεια της ιστορικής εισαγωγής της το 2019.

Ο χρόνος του IPO και η αντίστοιχη αποτίμηση παραμένουν αβέβαιοι, και η εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει να μην προχωρήσει, ανέφερε ο Johnsen στο email. Εκπρόσωπος της SpaceX, επισήμως γνωστής ως Space Exploration Technologies Corp., δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η εταιρεία πραγματοποιεί προσφορές εξαγοράς μετοχών δύο φορές τον χρόνο, δίνοντας στους μετόχους —συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων— τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν ή να αποκτήσουν περισσότερες μετοχές. Στην προκειμένη περίπτωση, η SpaceX έχει καθορίσει τη δίκαιη αγοραία αποτίμησή της ως προάγγελο ενός IPO το επόμενο έτος.

Η SpaceX είναι επίσης ο ηγέτης του κλάδου στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου από χαμηλή γήινη τροχιά μέσω του Starlink, ενός συστήματος χιλιάδων δορυφόρων που εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες.