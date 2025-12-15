Τσεχία: Διορίστηκε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπάμπις

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το λαϊκιστικό ANO επιστρέφει στην εξουσία έπειτα από τέσσερα χρόνια, ως επικεφαλής ενός συνασπισμού με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών.

Ο Πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ διόρισε σήμερα την κυβέρνηση του νέου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε το λαϊκιστικό κόμμα ANO του δισεκατομμυριούχου.

Ο Μπάμπις, 71 ετών, επιστρέφει στην εξουσία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση, επικεφαλής ενός συνασπισμού με το ακροδεξιό κόμμα SPD, που τάσσεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της Ρωσίας, και το κόμμα των Αυτοκινητιστών, το βασικό πρόγραμμα του οποίου είναι να αντιταχθεί στις κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

