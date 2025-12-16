#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ευρωκοινοβούλιο: Ενισχυμένα μέτρα προστασίας για τους αγρότες ενόψει Mercosur

Προβλέπεται παρακολούθηση των «ευαίσθητων» προϊόντων και πιθανή επαναφορά τελωνειακών δασμών εάν παρουσιαστούν ανισορροπίες στην αγορά. Δεν πείθονται οι αγρότες ούτε η Γαλλία. Διαδήλωση την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 18:25

Ενισχυμένα μέτρα προστασίας για τους Ευρωπαίους αγρότες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να περιορίσει τις πιθανές επιπτώσεις από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη).

Τα μέτρα, που εγκρίθηκαν με ψήφους 432 υπέρ έναντι 161 κατά, προβλέπουν την παρακολούθηση των «ευαίσθητων» προϊόντων, όπως είναι το βοδινό, τα πουλερικά και η ζάχαρη, με ενδεχόμενη επαναφορά των τελωνειακών δασμών στην περίπτωση που παρουσιαστούν ανισορροπίες στην αγορά.

Η απόφαση δεν αναμένεται ότι θα είναι αρκετή ώστε η Γαλλία να δώσει το «πράσινο φως» για την υπογραφή της συμφωνίας. Το Παρίσι έχει ήδη ζητήσει την αναβολή της, την ώρα που οι Βρυξέλλες θέλουν να την επικυρώσουν το Σάββατο.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να ψηφίσει πιο ισχυρά μέτρα απ' αυτά που είχαν εισηγηθεί τα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να παρεμβαίνει η Επιτροπή εάν η τιμή ενός προϊόντος που προέρχεται από χώρα της Mercosur είναι τουλάχιστον 5% χαμηλότερη από το ίδιο ευρωπαϊκό προϊόν και ο όγκος των αδασμολόγητων εισαγωγών αυξηθεί πάνω από 5%. Η αρχική πρόταση έθετε ως όριο το 10%.

Οι χώρες μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουν να βρουν μια συμβιβαστική λύση στο θέμα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ελπίζει να υπογράψει τη συμφωνία ελεύθρρου εμπορίου στη σύνοδο κορυφής της Mercosur που θα φιλοξενηθεί το Σάββατο στο Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας, όμως χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Η Γαλλία έχει ήδη ζητήσει την αναβολή της για το 2026, ενώ η Γερμανία και η Ισπανία, αντιθέτως, ζητούν να επικυρωθεί η συνθήκη αυτή την εβδομάδα. Όλα πιθανότατα θα κριθούν από την Ιταλία, που τους τελευταίους μήνες φαίνεται να αλλάζει συχνά άποψη. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «κρατάει τα κλειδιά» στο θέμα αυτό, είπε ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, από την πλευρά τους, πνέουν μένεα για τη συμφωνία και σχεδιάζουν διαδήλωση την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

