Πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς από ΗΠΑ αποκτά το Κόσοβο

Την αγορά σύγχρονων κινητών συστημάτων πυροβολικού HUMVEE Hawkeye 105 χιλιοστών από την AM General ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας. Στο 2% του ΑΕΠ ο αμυντικός προϋπολογισμός της Πρίστινας.

Πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς από ΗΠΑ αποκτά το Κόσοβο

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 18:20

Το Κόσοβο υπέγραψε σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής αμυντικών συστημάτων AM General για την αγορά σύγχρονων κινητών συστημάτων πυροβολικού HUMVEE Hawkeye 105 χιλιοστών, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Εγιούμπ Ματσεντόντσι με ανάρτηση στο διαδίκτυο.

«Ο στρατός μας εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης - αυξάνοντας την άμεση ισχύ πυρός με πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς», έγραψε ο υπηρεσιακός υπουργός Αμυνας του Κοσόβου.

Εκτίμησε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Κοσόβου και την δημιουργία σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων.

Το σύστημα πυροβολικού HUMVEE Hawkeye είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία Soft Recoil, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση ενός πυροβόλου 105 χιλιοστών στη στιβαρή και δοκιμασμένη σε μάχη πλατφόρμα HUMVEE. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να αναπτύσσεται γρήγορα στο πεδίο μάχης, να πραγματοποιεί βολή και να επανατοποθετείται σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα, μειώνοντας έτσι το ενδεχόμενο να πληγεί από ανταποδοτικά πυρά.

Τα πρώτα συστήματα θα φτάσουν στο Κόσοβο σε δύο χρόνια.

Το Κόσοβο έχει επιταχύνει το πρόγραμμα εξοπλισμών του τα τελευταία χρόνια, αγοράζοντας όπλα κυρίως από τις ΗΠΑ (τεθωρακισμένα οχήματα, αντιαρματικούς πυραύλους), αλλά και από την Τουρκία (ντρόουν Bayraktar).

Η απερχόμενη κυβέρνηση του Αλμπιν Κούρτι έχει αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για τον αμυντικό τομέα, που το 2025 έφτασε τα 207,8 εκατομμύρια ευρώ (2% του ΑΕΠ), εκ των οποίων τα 118 εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για εξοπλισμούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

