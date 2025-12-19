#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέτρα επαλήθευσης ηλικίας ζήτησε από τη Shein δικαστήριο του Παρισιού

Απορρίφθηκε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες κρίνοντάς το μέτρο ως «δυσανάλογο». Χαιρετίζει την απόφαση η Shein.

Μέτρα επαλήθευσης ηλικίας ζήτησε από τη Shein δικαστήριο του Παρισιού

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 16:53

Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε την πλατφόρμα Shein να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης ηλικίας για κάθε «προϊόν για ενήλικες» που πωλείται στη Γαλλία και της επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, μετά τον σάλο που προκλήθηκε με τις ερωτικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν από το διαδικτυακό κατάστημα.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η απόφαση αυτή χαλαρώνει κάπως την πίεση που αντιμετωπίζει η Shein στη Γαλλία.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτήν. Παραμένουμε δεσμευμένοι να βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες ελέγχου, σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, με στόχο να επιβάλουμε κάποια από τα αυστηρότερα πρότυπα στη βιομηχανία και εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Shein μετά την ανακοίνωση της απόφασης. «Προτεραιότητά μας παραμένει να προστατεύσουμε τους Γάλλους καταναλωτές και να διασφαλίσουμε ότι θα τηρούμε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς», πρόσθεσε.

Η Shein βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου αφού στο διαδικτυακό κατάστημά της διαπιστώθηκε ότι πωλούνταν απαγορευμένα όπλα και ερωτικές κούκλες που έμοιαζαν με παιδιά. Η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς να αναστείλει της λειτουργία της στις 5 Νοεμβρίου, λιγότερο από δύο ώρες αφού άνοιξε το πρώτο φυσικού κατάστημά της εντός του πολυκαταστήματος BHV στο Παρίσι.

Η Shein ανέστειλε τη λειτουργία της διαδικτυακής αγοράς –όπου τρίτα μέρη παρουσιάζουν τα προϊόντα τους– αλλά ο δικός της ιστότοπος με ενδύματα παρέμεινε προσβάσιμος. Η εταιρεία σταμάτησε επίσης να πουλάει ερωτικά βοηθήματα παγκοσμίως.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΣΕΕ: Η Ευρώπη ενισχύει τα μέτρα για δίκαιο ανταγωνισμό στις ψηφιακές πλατφόρμες

ΕΕ κατά Shein: Ζητά να αποσυρθούν κούκλες του σεξ με παιδική μορφή

Γαλλία: Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία ζητά από τους αγρότες η κυβέρνηση

ΕΕ: Αυστηρότερα μέτρα κατά της Shein ζητούν Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο