ΗΠΑ: Ενισχύθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Δεκέμβριο

Υψηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν βελτιωθεί.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Δεκέμβριο αυξήθηκε στις 52,9 μονάδες από 51 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την τελική μέτρηση.

Η αρχική μέτρηση είχε δείξει άνοδο στις 53,3 μονάδες.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 53,4 μονάδες.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,2% τον επόμενο χρόνο.

Επιπλέον, εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 3,2% τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.