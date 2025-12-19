#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη στη Νικομήδεια

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ρωσικής προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης και επιτήρησης τύπου Orlan-10.

Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη στη Νικομήδεια

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 23:02

Ρωσικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στην Νικομήδεια (Ιζμίτ) της Τουρκίας, περίπου 100 χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ρωσικής προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης και επιτήρησης τύπου Orlan-10.

Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Πριν από τρεις ημέρες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η 'Αγκυρα δηλώνει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς καταστράφηκε στον αέρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

