Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνίες μείωσης τιμών με εννιά φαρμακευτικές

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 21:00

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή νέες συμφωνίες με εννιά φαρμακευτικές με στόχο τη μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι φαρμακευτικές είναι οι Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Roche, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, GSK, Sanofi και Merck.

Οι συμφωνίες προβλέπουν ότι οι φαρμακευτικές θα μειώσουν τις τιμές στα περισσότερα φάρμακα που πωλούνται μέσω του προγράμματος Medicaid, ανέφεραν αξιωματούχοι της κυβέρνησης στο Reuters. 

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ απέστειλε επιστολές στους επικεφαλής 17 μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχουν καλύτερες τιμές στο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης Medicaid της αμερικανικής κυβέρνησης για άτομα χαμηλού εισοδήματος, καθώς και να εγγυηθούν ότι τα νέα φάρμακα δεν θα κυκλοφορούν σε τιμές υψηλότερες από εκείνες άλλων χωρών με υψηλό εισόδημα.

Οι πέντε από αυτές τις φαρμακευτικές είχαν ήδη συμφωνήσει και με τη σημερινή συμφωνία ο συνολικός αριθμός ανέρχεται στις 14. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι υπόλοιπες τρεις θα συμφωνήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Medicaid, το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις περίπου το 10% των συνολικών δαπανών για φάρμακα στις ΗΠΑ, ήδη επωφελείται από σημαντικές εκπτώσεις τιμών, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 80%.

Η Pfizer, η οποία ανακοίνωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 την Τρίτη, ανέφερε ότι οι εκπτώσεις του Medicaid θα οδηγήσουν σε συμπίεση τιμών και περιθωρίων κέρδους το επόμενο έτος.

