Ανοιχτός ο Πούτιν σε διάλογο με τον Μακρόν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» γι' αυτό, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο κ. Μακρόν δήλωσε, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν» και επ’ αυτού «πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος» της Ρωσίας στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές Παρασκευή, ότι δηλαδή «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν», εξήγησε ο κ. Πεσκόφ.

«Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά το πρακτορείο.

Ο κ. Πεσκόφ αναφερόταν σε δήλωσε που έκανε ο πρόεδρος της Γαλλίας τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές Παρασκευή στις Βρυξέλλες, μετά το πέρας της συνόδου στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της την επόμενη διετία.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να ξαναγίνει ωφέλιμο να μιλήσουμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε ο κ. Μακρόν στον Τύπο.

«Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλούν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επομένως νομίζω πως εμείς, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί, έχουμε συμφέρον να διαμορφώσουμε πλαίσιο για να ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση», διότι, «αν όχι, θα συζητάμε μεταξύ μας και με διαπραγματευτές που συζητούν μόνοι με τους Ρώσους, κάτι που δεν είναι το καλύτερο», εξήγησε.

Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν σειρά συναντήσεων για χωριστές συνομιλίες αφενός με τη Μόσχα και αφετέρου με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, χωρίς πάντως να έχουν προκύψει ως τώρα ελπίδες για συμφωνία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Διαπραγματευτές της Ουκρανίας, ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ συζήτησαν αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Την Ουάσιγκτον αντιπροσώπευσαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκους, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του αμερικανού προέδρου.

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ άρχισε συνομιλίες με τους δυο τους χθες Σάββατο - τις χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και πρόσθεσε πως θα συνεχιστούν σήμερα. Δεν προβλέπονται ούτε διμερείς επαφές Μόσχας-Κιέβου, ούτε τριμερείς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε από την πλευρά του χθες Σάββατο την Ουάσιγκτον να κλιμακώσει την πίεσή της στη Μόσχα.

Κρεμλίνο: Οι προτάσεις Ευρωπαίων και Ουκρανών δυσχεραίνουν την επίτευξη ειρήνης

«Προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά γι' αυτήν την πρωτοβουλία, και δεν προετοιμάζεται απ' όσο γνωρίζω», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσάκοφ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι είναι βέβαιος πως οι πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία δεν βελτιώθηκαν από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που έκαναν οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο.

«Δεν πρόκειται για πρόβλεψη», είπε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο και δεν βελτιώνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», πρόσθεσε.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζητούν αλλαγές σε σειρά αμερικανικών προτάσεων για την εξεύρεση συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος οδεύει προς το πέμπτο έτος του, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι αλλαγές έχουν γίνει στις αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ