Φιντάν: Ό,τι γίνει στη Γάζα, να αποφασιστεί στη Γάζα

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας μιλά για πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Μαϊάμι και κατηγορεί το Ισραήλ για κωλυσιεργία στην εφαρμογή της συμφωνίας για ειρήνευση.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

Δημοσιεύθηκε: 21 Δεκεμβρίου 2025 - 21:33

Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Γάζα, Στιβ Γουίτκοφ, πρόοδος σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις, για να προωθηθεί η δεύτερη φάση του σχεδίου που περιλαμβάνει την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης περιοχής.

Το Ισραήλ όμως επιμένει ότι πρέπει πρώτα να επιστραφεί η σορός του τελευταίου εναπομείναντος ομήρου, που κρατείται στη Γάζα από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Στο μεταξύ, αν και Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτος συμφώνησαν την Παρασκευή στο Μαϊάμι στις βασικές παραμέτρους της συμφωνίας, η Τουρκία δια του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, βάζει τώρα κόκκινες γραμμές.

Τρεις βασικές προϋποθέσεις

Μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ, ο Χακάν Φιντάν τόνισε: «Ως Τουρκία δηλώσαμε ότι τρεις παράμετροι είναι σημαντικές για εμάς, σε οποιαδήποτε εξέλιξη που θα αποφασιστεί σχετικά με τη Γάζα. Πρώτον, η Γάζα πρέπει να κυβερνάται από τους κατοίκους της Γάζας. Δεύτερον, η Γάζα δεν πρέπει να διαιρεθεί εδαφικά με κανέναν τρόπο. Και τρίτον, όλα όσα γίνονται στη Γάζα πρέπει να γίνονται για τους κατοίκους της Γάζας».

Σημείωσε ότι προβλέπονται σημαντικές επενδύσεις για την ανοικοδόμηση της περιοχής, τονίζοντας όμως ότι οι επενδύσεις πρέπει να ωφελήσουν πρωτίστως τους κατοίκους της Γάζας. Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι διεξήχθησαν συζητήσεις σχετικά με πιθανά χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά της διοίκησης της Γάζας σε μια επιτροπή που θα αποτελείται από τεχνοκράτες, καθώς και για τη σύσταση Συμβουλίου Ειρήνης και παράλληλες συνομιλίες για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθερότητας.

«Νομίζω ότι αυτή ήταν μια σημαντικότερη συνάντηση σε υψηλότερο επίπεδο από το Σαρμ ελ Σέιχ», είπε. Η Τουρκία θεωρεί ότι το Ισραήλ ακολουθεί τακτικές καθυστέρησης, με τον Χακάν Φιντάν να δηλώνει το Σάββατο ότι «ως Τουρκία δηλώσαμε σαφώς ότι οι παραβιάσεις της εκεχειρίας (από το Ισραήλ) θέτουν σε κίνδυνο το ειρηνευτικό σχέδιο και καθιστούν τις προσπάθειες για την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου στη Λωρίδα της Γάζας απίστευτα πιο δύσκολες».

Συνάντηση με τη Χαμάς

Στο μεταξύ ο επίκεφαλής της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, και την συνοδεύουσα αντιπροσωπεία της παλαιστινιακής οργάνωσης, η οποία δήλωσε ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες της κατάπαυσης του πυρός και παρείχε πληροφορίες για τις παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά.

Πηγή: Deutsche Welle

