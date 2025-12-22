Γουίτκοφ: Παραγωγικές οι συζητήσεις με Ουκρανούς και ευρωπαίους

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συναντήσεις με Ουκρανούς και Ευρωπαίους ομολόγους τους στη Φλόριντα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφάλειας, ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου σχεδίου 20 σημείων, ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ και το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης για την Ουκρανία.

«Κοινή μας προτεραιότητα είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να διασφαλιστεί εγγυημένη ασφάλεια και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάκαμψη, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας», δήλωσε ο Γουίτκοφ. «Η ειρήνη δεν πρέπει να είναι μόνο η παύση των εχθροπραξιών, αλλά και ένα αξιοπρεπές θεμέλιο για ένα σταθερό μέλλον».

Ο Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουκρανία να αποδεχθεί εδαφικές και άλλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν την αναθεώρηση των όρων της αρχικής πρότασης που συντάχθηκε από κοινού από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί μια πιο αποδεκτή συμφωνία για το Κίεβο και να δημιουργηθούν εγγυήσεις ασφαλείας που θα αποτρέπουν μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

«Κινούμαστε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και η ομάδα μας στη Φλόριντα συνεργάζεται με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X νωρίτερα την Κυριακή. «Αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι εποικοδομητικές και αυτό έχει σημασία».

«Δυστυχώς, τα πραγματικά σήματα που έρχονται από τη Ρωσία παραμένουν μόνο αρνητικά: επιθέσεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, ρωσικά εγκλήματα πολέμου σε παραμεθόριες περιοχές και συνεχιζόμενα πλήγματα κατά των υποδομών μας», είπε. «Είναι απαραίτητο ο κόσμος να μη μείνει σιωπηλός απέναντι σε όλα αυτά».