Porsche: Κλείνει το premium δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα

Η Porsche πρόκειται να κλείσει το premium δίκτυο της για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Κίνα, καθώς οι πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα συνεχίζουν να υποχωρούν, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, το brand του ομίλου Volkswagen θα θέσει σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 200 premium φορτιστές του στη χώρα από τον Μάιο του 2026.

Η εξέλιξη αυτή ωστόσο, δεν συνεπάγεται με πλήρη αποχώρηση της Porsche από την παροχή υπηρεσιών φόρτισης EV στην Κίνα. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι οι υπόλοιποι (μη premium) φορτιστές, μεταξύ των οποίων εκείνοι που βρίσκονται εγκατεστημένοι στις αντιπροσωπείες της Porsche, σε ξενοδοχεία και σε γήπεδα γκολφ, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Porsche έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις φέτος. Οι πωλήσεις της στην μεγαλύτερη ασιατική οικονομία μειώθηκαν κατά 26% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, αφού τα τοπικά brands συνέχισαν να κερδίζουν μερίδιο στην κινεζική αγορά αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει πολλές φορές αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη το 2025, έπειτα από την αναβολή του λανσαρίσματος νέας σειράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι και οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 20% από την αρχή του χρόνου.