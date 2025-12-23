Δεν το... τσούζουν τόσο οι Βρετανοί πια: Πίνουν λιγότερο αλκοόλ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αλλάζουν συνήθειες: Λιγότερο αλκοόλ, πιο ακριβά ποτά και μετρημένες επιλογές λόγω ηλικίας, υγείας και κόστους ζωής. Τα premium ποτά σώζουν τα έσοδα.

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 08:34

Τα Χριστούγεννα είναι παραδοσιακά περίοδος αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ, όμως οι Βρετανοί πίνουν λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν, καθώς οι οικονομικές πιέσεις, η ανησυχία για την υγεία και η γήρανση του πληθυσμού οδηγούν σε περιορισμούς στην κατανάλωση.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο μέσος Βρετανός κατανάλωσε πέρυσι 10,2 ποτά την εβδομάδα. Πρόκειται για τα λιγότερα ποτά από το 1990, την εποχή που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία. Πρόκειται επίσης για μείωση πάνω από 25% σε σχέση με τα 14 ποτά που έπιναν πριν από είκοσι χρόνια, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IWSR.

Ωστόσο, η πλήρης αποχή από το αλκοόλ (teetotalism) δεν αυξάνεται, υποδεικνύοντας ότι η τάση οφείλεται κυρίως σε πιο μετρημένες συνήθειες κατανάλωσης.  

«Ο πληθυσμός γερνάει και οι ηλικιωμένοι καταναλωτές δεν μπορούν φυσιολογικά να πίνουν τόσο πολύ», δήλωσε ο Marten Lodewijks, πρόεδρος της IWSR. «Υπάρχουν επίσης παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία… ενώ και το κόστος ζωής είναι υψηλό, οπότε οι άνθρωποι απλά δεν μπορούν να πίνουν έξω τόσο συχνά».

Το «premiumisation» είναι επίσης μια αναδυόμενη τάση, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν πιο ακριβά ποτά, μειώνοντας όμως την ποσότητα που καταναλώνουν, κάτι που βοηθά τον τομέα του αλκοόλ να διατηρεί τα έσοδά του παρά τη μείωση των πωλήσεων.

