Πληροφορίες για νέες πυραυλικές ασκήσεις στο Ιράν

Αν και ορισμένα ειδησιογραφικά μέσα υποστήριξαν ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την Τεχεράνη το Ισφαχάν και την Μασάντ, πηγές διαψεύδουν ότι διεξήχθησαν πυραυλικές δοκιμές.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 16:42

Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές και αυτόπτες μάρτυρες, σε αυτό που είναι δεύτερη τέτοια άσκηση που αναφέρεται μέσα σε ένα μήνα.

Το NBC News μετέδωσε το Σάββατο ότι «Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος» και ότι «προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές για μια νέα επίθεση» κατά του Ιράν.

Το κανάλι του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα στο Telegram και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews δημοσίευσαν βίντεο από αυτό που φαινόταν να είναι εκτοξεύσεις πυραύλων, χωρίς να διευκρινίζουν τις τοποθεσίες που αυτές έγιναν.

Άλλα ειδησεογραφικά μέσα τόνισαν ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την πρωτεύουσα Τεχεράνη και από τις πόλεις Ισφαχάν και Μασάντ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα των βίντεο.

Πηγές, μιλώντας αργότερα σήμερα σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, αρνήθηκαν ότι διεξήχθησαν πυραυλικές δοκιμές και δήλωσαν ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν ήταν από «αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου».

Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις αντικρουόμενες αναφορές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποίησε διήμερη άσκηση με στόχο την αντιμετώπιση ξένων απειλών, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ σε προσομοιωμένους στόχους στον Κόλπο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

