#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ουκρανία: Μαζικά μπλακάουτ μετά από ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους

Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν μεταξύ άλλων στην περιφέρεια του Κιέβου και στις γύρω περιοχές. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Ουκρανία: Μαζικά μπλακάουτ μετά από ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 09:29

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της χώρας έπειτα από ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της.

«Η Ρωσία επιτίθεται άλλη μια φορά στις ενεργειακές υποδομές μας. Κατά συνέπεια, άρχισαν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της Ουκρανίας», περιλαμβανομένου του Κιέβου και των γύρω περιοχών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας μέσω του Telegram.

Η ηλεκτρική εταιρεία Ukrenergo ανακοίνωσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» προσθέτοντας πως οι εργασίες αποκατάστασης θα αρχίσουν μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα.

Η Ρωσία πλήττει σχεδόν κάθε νύκτα την Ουκρανία, στοχοθετώντας ιδιαιτέρως τις ενεργειακές υποδομές, κυρίως το χειμώνα, και προκαλώντας τακτικά θύματα μεταξύ των αμάχων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κρασνοντάρ η Ουκρανία

Νέα ρωσικά πλήγματα κατά της Οδησσού

Πληροφορίες για νέες πυραυλικές ασκήσεις στο Ιράν

Νεκρός Ρώσος στρατηγός από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο