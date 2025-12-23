#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πέφτουν οι τιμές για ακριβά σπίτια στο Λονδίνο

Η αγορά κατοικίας στο Λονδίνο εμφανίζει έντονες ανισορροπίες, με τις ακριβότερες περιοχές να πιέζονται από χαμηλή προσιτότητα και φόρους, ενώ τα φθηνότερα προάστια αντέχουν περισσότερο.

Πέφτουν οι τιμές για ακριβά σπίτια στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 14:44

Χαμηλότερα κινούνται οι τιμές κατοικιών στα μισά περίπου δημοτικά διαμερίσματα του Λονδίνου, αποκαλύπτοντας μια αγορά «δύο ταχυτήτων», όπου οι ακριβότερες περιοχές πλήττονται από τις υψηλές τιμές, την αυξημένη φορολογία και την πολιτική αβεβαιότητα, ενώ οι φθηνότερες εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τις τιμές κατοικιών τον Οκτώβριο έδειξαν ότι οι τιμές ακινήτων υποχώρησαν σε ετήσια βάση σε 18 από τα 33 δημοτικά διαμερίσματα της βρετανικής πρωτεύουσας, σε αντίθεση με την αύξηση 1,7% που καταγράφηκε στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνολικά, οι τιμές κατοικιών στο Λονδίνο μειώθηκαν κατά 2,4% - τρίτο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι τιμές αυξήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, αλλά υποχώρησαν στην πρωτεύουσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συρρικνώθηκε το έλλειμμα τον Νοέμβριο στη Βρετανία

Επεσε στο 3,2% ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Νοέμβριο

ΗΠΑ: Μικρή άνοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Νοέμβριο

Σε υψηλό 5 ετών η ανεργία στη Βρετανία, σήμα για μείωση επιτοκίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο