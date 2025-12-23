Πέφτουν οι τιμές για ακριβά σπίτια στο Λονδίνο

Χαμηλότερα κινούνται οι τιμές κατοικιών στα μισά περίπου δημοτικά διαμερίσματα του Λονδίνου, αποκαλύπτοντας μια αγορά «δύο ταχυτήτων», όπου οι ακριβότερες περιοχές πλήττονται από τις υψηλές τιμές, την αυξημένη φορολογία και την πολιτική αβεβαιότητα, ενώ οι φθηνότερες εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τις τιμές κατοικιών τον Οκτώβριο έδειξαν ότι οι τιμές ακινήτων υποχώρησαν σε ετήσια βάση σε 18 από τα 33 δημοτικά διαμερίσματα της βρετανικής πρωτεύουσας, σε αντίθεση με την αύξηση 1,7% που καταγράφηκε στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνολικά, οι τιμές κατοικιών στο Λονδίνο μειώθηκαν κατά 2,4% - τρίτο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι τιμές αυξήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, αλλά υποχώρησαν στην πρωτεύουσα.