Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο του Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω των 6 δολαρίων ανά βαρέλι τη Δευτέρα, μετά την αναφορά του ιρανικού πρακτορείου Tasnim ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης έχει σταματήσει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ και ότι σύμμαχοι του Ιράν εξετάζουν μέτρα για τον πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, καθώς και για τη διατάραξη άλλων κρίσιμων θαλάσσιων οδών, συμπεριλαμβανομένου του Στενού Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο ανταλλαγής στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ το Ισραήλ έχει διατάξει περαιτέρω προέλαση στρατευμάτων στον Λίβανο στο πλαίσιο της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

Περί τις 18:15 ώρα Ελλάδος, η τιμή του μπρεντ έχει αναρριχηθεί στα 97,70 δολάρια το βαρέλι, με αυτή του αργού να καταγράφει άλμα της τάξεως του 8% στα 94,70 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα άνοδο 6,60 σημειώνει και η τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του να έχει φτάσει στα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το πετρέλαιο κατέγραψε σημαντικές απώλειες τον Μάιο, με το μπρεντ και το αργό να υποχωρούν κατά περίπου 19% και 17% αντίστοιχα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση τους από τον Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία περιόρισε δραστικά τη ζήτηση ενέργειας.

Οι ανησυχίες για την προσφορά ενισχύθηκαν μετά τις αναφορές για πιθανή τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως. Ακόμη και σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά δεν θα δει άμεση αποκατάσταση της προσφοράς.

Η ιρανική πλευρά αποδίδει την καθυστέρηση στις διπλωματικές επαφές σε έλλειψη εμπιστοσύνης και στις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον, καθώς και στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην αγορά πετρελαίου προστίθενται και παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς και ζήτησης: η Σαουδική Αραβία αναμένεται να μειώσει τις τιμές πώλησης προς την Ασία, η Ρωσία εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων για να στηρίξει την εγχώρια αγορά, ενώ το Καζακστάν έχει επαναφέρει την παραγωγή του στα 290.000 τόνους ημερησίως μετά από προηγούμενες διακοπές.

Την ίδια ώρα, η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η ασθενής ζήτηση από την Κίνα και την Ευρώπη αποτελεί βασικό καθοδικό κίνδυνο για τις τιμές στο τέταρτο τρίμηνο, αν και οι πιθανές διαταραχές στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως παράγοντας ανόδου.